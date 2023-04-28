МЧС заявило о снятии угрозы от пожаров в Курганской области

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Угроза населенным пунктам Курганской области из-за крупных пожаров снята, в регион прибыли дополнительные силы МЧС для ликвидации возгораний, заявил глава областного управления ведомства Юрий Землянский. Видео его заявления опубликовано в телеграм-канале МЧС.

Для борьбы со стихией в регион прибыли аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра. Кроме того, утром 28 апреля прибыл самолет-амфибия Бе-200 ЧС (он может забирать воду как на аэродроме, так и на водоемах).

Прибывшие силы работают в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском городских округах, уточнил Землянский. Всего к тушению пожаров привлекли 438 человек и 122 единицы техники.

Крупные пожары затронули несколько населенных пунктов Курганской области днем 27 апреля. Два возгорания начались за поселком Керамзитный и в Каргапольском муниципальном округе в окрестностях Кургана. Огонь разгорелся между селами Логовушка и Введенское. В деревне Логоушка пострадали 76 зданий, один человек погиб (село Логовушка и деревня Логоушка находятся к западу от областного центра).

Позже огонь перекинулся на территорию завода «Курганстальмост» в районе Кургана. Пожар начался в микрорайонах города Утяк и Зайково. В ночь на 28 апреля возгорание в Утяке удалось полностью ликвидировать, сообщало МЧС.

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В Кургане и Кетовском муниципальном округе с 27 апреля ввели режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков провел переговоры с главой МЧС Александром Куренковым и запросил помощь в тушении пожаров.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с пожарами. Региональное управление СК организовало процессуальную проверку.