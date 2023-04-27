В Кургане ввели режим ЧС из-за пожаров

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В Кургане и Кетовском муниципальном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров. Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи.

«На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства. Правительство Курганской области, региональное МЧС, администрации г. Кургана и Кетовского округа совместно предпринимают максимум усилий по ликвидации пожаров», — написала Куташи.

27 апреля в деревне Логоушка Курганской области загорелись более 40 домов. Причиной могла стать искра от проезжавшего тепловоза, уточнял источник ТАСС. Логоушка находится в Кетовском муниципальном округе, примерно в 30 км от Кургана.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал о нескольких пожарах в области. Два из них начались за поселком Керамзитный (расположен на юго-востоке Кургана) и в Каргапольском муниципальном округе (к северо-западу от Кургана). Пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост».