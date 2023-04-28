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СК заочно обвинил в наемничестве 12 воюющих на стороне Киева иностранцев

СК заочно предъявил обвинение в наемничестве 12 воюющим на стороне Киева иностранцам
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Двенадцати иностранцам, участвующим в боевых действиях на Украине на стороне Киева, заочно предъявлены обвинения в наемничестве, сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, восемь американцев, а также граждане Австралии, Великобритании, Франции и Южной Кореи прибыли на Украину в июле 2022 года. «Иностранцы за вознаграждение участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих на харьковском направлении и в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.

В российском Уголовном кодексе есть статья о наемничестве (ст. 359). Часть третья этой статьи подразумевает «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях» и предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Наемником, согласно кодексу, считается участник военных действий, не являющийся гражданином государства — стороны вооруженного конфликта и не направленный для исполнения официальных обязанностей. Он принимает участие в боях за материальное вознаграждение.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя три дня после начала российской военной операции в стране объявил о создании «интернационального легиона территориальной обороны». В него предложили вступать иностранцам, участвующим в боях на стороне Киева.

По данным СК, иностранные наемники получают зарплату от 30 тыс. до 100 тыс. гривен (от 59 тыс. до 198 тыс. руб.). В начале февраля ведомство заочно предъявило обвинения пяти участникам «Грузинского национального легиона».

Минобороны не раз сообщало об участии в боях на стороне Киева иностранных наемников и отчитывалось об их уничтожении. В июне 2022 года военное ведомство приводило статистику, согласно которой больше всего наемников приезжает из Польши, Канады и США. Некоторые из них погибли, некоторые предпочли покинуть зону конфликта.

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В начале февраля глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о росте числа иностранных наемников из Европы в зоне проведения специальной военной операции.

Теги
Следственный комитет наемничество наемники
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