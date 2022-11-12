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Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка под Киевом

Британский художник Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка рядом с Бучей
Бородянка находится рядом с Бучей. Эти населенные пункты после начала СВО находились под контролем российских сил. После их выхода оттуда появились сообщения об убийствах там мирных жителей. Москва сочла эти заявления провокацией
Фото: banksy / Instagram
Фото: banksy / Instagram

Британский художник Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка Киевской области, который находится примерно в 35 км от Киева и 20 км от Бучи. Фотографии опубликованы в его Instagram (компания-владелец соцсети, Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

На стене разрушенного девятиэтажного жилого дома появилось черно-белое изображение девочки-гимнастки. Это первый пост в Instagram Бэнкси с декабря прошлого года.

В марте этого года антивоенную работу художника «CND Soldiers», созданную в 2005 году, продали в рамках аукциона #ABANKSY4UKRAINE за £81 тыс. (на тот момент около 10 млн руб.) На ней изображены двое солдат, рисующих символ кампании за ядерное разоружение. Вырученные деньги планировали направить на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Бородянку и Бучу российские военные заняли вскоре после начала спецоперации. 30 марта армия России покинула эти населенные пункты после того, как во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле было достигнуто соглашение о сокращении Россией «военной активности на киевском и черниговском направлениях».

1 апреля представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщало, что это мертвые мирные жители.

Минобороны России в ответ на это заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией. «Ни один мирный житель не пострадал», — заявили в ведомстве.

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