В Киеве прогремели взрывы

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, в Киевской области работают системы ПВО. Местные власти попросили киевлян находиться в укрытиях до отбоя сирены

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В Киеве, Днепре, Киевской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областях раздались звуки взрывов, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает телеканал ТСН.

Городская администрация украинской столицы попросила в телеграм-канале всех направиться в укрытия. Позднее власти уточниои, чтов в Киевской области работает ПВО и попросили жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

На Украине регулярно объявляют воздушную тревогу с середины октября, в российском Минобороны тогда отчитались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицают.