Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всего НАТО
Военный потенциал и возможности почти всех стран НАТО были задействованы против Москвы после начала российской военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в рамках Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.
«Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников», — сказал министр.
Шойгу отметил, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов. На независимые государства при этом оказывается «беспрецедентное давление», отметил министр.
С начала военной операции Запад ввел против России десять пакетов санкций и усилил военную помощь Украине. Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены предоставили Украине более 1,5 тыс. бронемашин, 230 танков и боеприпасы, что составляет 98% от всей обещанной помощи. Кроме того, с начала боевых действий в блок вступила Финляндия.
В Москве санкции называют незаконными, а также заявляют, что поставки Украине военной помощи лишь затягивают конфликт и приносят ей «больше бед».