Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всего НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
Открылась регистрация на V Федеральный форум «Производительность 360 Новая экономика, 10:26
Вучич после сообщений о госпитализации заявил, что он «в порядке» Политика, 10:26
Медведев написал о «загадочном существе» и стране, которой «уже нет» Политика, 10:20
Мотивируйте через страх: как работать с неуверенными в себе сотрудниками Pro, 10:20
Российская ОС для корпоративной безопасности получила крупное обновление Новая экономика, 10:14
ФБР провело обыск в доме бывшего топ-менеджера криптобиржи FTX Крипто, 10:06
Шойгу заявил о провоцировании США других стран противостоять России и КНР Политика, 10:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
В Туве открылся крупнейший в России буддийский монастырь Общество, 09:50
Как найти в своих письмах слова-вредители Pro, 09:44
Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами Политика, 09:44
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 09:43
Denver Post рассказал о пьяной девушке в номере российского игрока НХЛ Спорт, 09:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всего НАТО

Шойгу: потенциал почти всех стран НАТО задействовали против России с началом спецоперации
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / Пул Кремля / Global Look Press)

Военный потенциал и возможности почти всех стран НАТО были задействованы против Москвы после начала российской военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в рамках Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

«Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников», — сказал министр.

Шойгу отметил, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов. На независимые государства при этом оказывается «беспрецедентное давление», отметил министр.

С начала военной операции Запад ввел против России десять пакетов санкций и усилил военную помощь Украине. Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены предоставили Украине более 1,5 тыс. бронемашин, 230 танков и боеприпасы, что составляет 98% от всей обещанной помощи. Кроме того, с начала боевых действий в блок вступила Финляндия.

В Москве санкции называют незаконными, а также заявляют, что поставки Украине военной помощи лишь затягивают конфликт и приносят ей «больше бед».
 

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Военная операция на Украине США НАТО
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Подоляк усомнился в передаче НАТО Украине почти 100% обещанного оружия
Политика
Путин заявил о договоренности России и Китая «дополнять друг друга»
Политика
Генсек НАТО заявил, что альянс поставил Украине 98% обещанной помощи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter