Шойгу: потенциал почти всех стран НАТО задействовали против России с началом спецоперации

Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всего НАТО

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / Пул Кремля / Global Look Press)

Военный потенциал и возможности почти всех стран НАТО были задействованы против Москвы после начала российской военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в рамках Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

«Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников», — сказал министр.

Шойгу отметил, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов. На независимые государства при этом оказывается «беспрецедентное давление», отметил министр.

С начала военной операции Запад ввел против России десять пакетов санкций и усилил военную помощь Украине. Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены предоставили Украине более 1,5 тыс. бронемашин, 230 танков и боеприпасы, что составляет 98% от всей обещанной помощи. Кроме того, с начала боевых действий в блок вступила Финляндия.

В Москве санкции называют незаконными, а также заявляют, что поставки Украине военной помощи лишь затягивают конфликт и приносят ей «больше бед».

