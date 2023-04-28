Два вертолета ВВС США потерпели крушение на Аляске

Два военных самолета АН-64 Apache ВВС США потерпели крушение в штате Аляска. Об этом пишет агентство AP со ссылкой на представителя объединенной базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон.

Вертолеты возвращались на базу ВВС США Форт-Уэйнрайт после тренировочного полета и потерпели крушение у населенного пункта Хили. На борту каждого вертолета находились по два человека, об их состоянии ничего не известно. На месте происшествия работают спасатели, ведется расследование.

Во вторник в Волгоградской области потерпел крушение вертолет «Ансат» санавиации. Вертолет должен был лететь в поселок Ерзовка. На борту находился только пилот, его тело вместе с обломками вертолета нашли нашли в 5 км от запланированного места посадки.