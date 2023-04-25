Упавший в Волгоградской области вертолет летел без пассажиров

Власти Волгоградской области: пассажиров на борту упавшего самолета не было

Вертолет санавиации, упавший в Волгоградской области, летел без пассажиров, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

Там уточнили, что вертолет разбился при возвращении на базу. Он упал вне жилых районов. Пилот вертолета погиб на месте.

Как пишет РЕН ТВ, около 22:00 вертолет «Ансат» вылетел из волгоградского областного кардиологического центра на площадку «Аэросоюз Волгоград». Через 10 минут пилот доложил о заходе на посадку, однако он так и не приземлился. Через несколько часов обломки вертолета с телом погибшего пилота обнаружили в 5 км от места назначения.

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В середине февраля на Сахалине разбился частный вертолет Robinson, его нашли северо-восточнее горы Красная. На борту находились трое человек: пилот и двое пассажиров, семейная пара из Хабаровска. Девушка и капитан воздушного судна погибли. Выжившего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сахалинский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).