Место падения вертолета санавиации в Волгоградской области. Видео

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Вертолет санавиации «Ансат» разбился около поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области, погиб пилот — мужчина 1967 года рождения. 24 апреля около 22:00 вертолет вылетел из волгоградского областного кардиологического центра на площадку «Аэросоюз Волгоград», сообщал РЕН ТВ. Пассажиров на борту не было.

Через десять минут после вылета пилот доложил о заходе на посадку, однако вертолет так и не приземлился. Спустя несколько часов его обломки с телом погибшего пилота нашли в 5 км от запланированного места посадки. В качестве предварительной причины крушения называют неисправность. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК).