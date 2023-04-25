Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области
Вертолет санавиации упал в Волгоградской области, сообщают ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона и «Известия».
При крушении один член экипажа погиб. По словам собеседника агентства, вертолет «Ансат», по предварительным данным, летел в поселок Ерзовка.
Издание уточняет, что поздно вечером 24 апреля вертолет пропал с радаров. Пилот сообщил, что заходит на посадку, но вертолет так и не приземлился. Позднее обломки и тело пилота нашли в 5 км от запланированного места посадки.
Вертолет принадлежал областному кардиологическому центру, пишет газета. Предварительной причиной издание называет неисправность.
«Интерфаксу» в экстренных службах рассказали, что о поломке доложил диспетчеру пилот, после чего связь с ним оборвалась. «После высадки пострадавшего и медиков вертолет санавиации возвращался на площадку», — рассказал собеседник агентства.
В комитете здравоохранения региона уточнили, что на борту пассажиров не было, вертолет упал вне жилых массивов.
В начале апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области разбился легкомоторный самолет «Бекас», пилот погиб. Он пытался взлететь с участка поля, не предназначенного для этого, сообщили в СК.