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Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области, один человек погиб
В результате погиб пилот. Вертолет возвращался на базу, когда связь с ним оборвалась. По предварительным данным, причиной стала неисправность, пассажиров на борту не было
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Вертолет санавиации упал в Волгоградской области, сообщают ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона и «Известия».

При крушении один член экипажа погиб. По словам собеседника агентства, вертолет «Ансат», по предварительным данным, летел в поселок Ерзовка.

Издание уточняет, что поздно вечером 24 апреля вертолет пропал с радаров. Пилот сообщил, что заходит на посадку, но вертолет так и не приземлился. Позднее обломки и тело пилота нашли в 5 км от запланированного места посадки.

Вертолет принадлежал областному кардиологическому центру, пишет газета. Предварительной причиной издание называет неисправность.

«Интерфаксу» в экстренных службах рассказали, что о поломке доложил диспетчеру пилот, после чего связь с ним оборвалась. «После высадки пострадавшего и медиков вертолет санавиации возвращался на площадку», — рассказал собеседник агентства.

В комитете здравоохранения региона уточнили, что на борту пассажиров не было, вертолет упал вне жилых массивов.

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В начале апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области разбился легкомоторный самолет «Бекас», пилот погиб. Он пытался взлететь с участка поля, не предназначенного для этого, сообщили в СК.

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Теги
Елена Чернышова
Волгоградская область Вертолет
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