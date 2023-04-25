СК завел уголовное дело из-за падения вертолета в Волгоградской области

После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч.2 ст.263 УК). Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в своем телеграм-канале.

Обломки упавшего вертолета «Ансат» и тело пилота 1967 года рождения нашли в поле около поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. Следователи вместе с криминалистами осмотрели место происшествия, обстоятельства крушения выясняются.

Как пишут «Известия», поздно вечером 24 апреля вертолет пропал с радаров. Пилот сообщил, что заходит на посадку, но вертолет так и не приземлился. Через несколько часов обломки и тело пилота нашли в 5 км от запланированного места посадки. В комитете здравоохранения региона заявили, что пассажиров на борту не было.

Вертолет принадлежал областному кардиологическому центру, пишут «Известия». Предварительной причиной издание называет неисправность.