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СК завел уголовное дело из-за падения вертолета в Волгоградской области

СК возбудил уголовное дело после падения вертолета санавиации в Волгоградской области

После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч.2 ст.263 УК). Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в своем телеграм-канале.

Обломки упавшего вертолета «Ансат» и тело пилота 1967 года рождения нашли в поле около поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. Следователи вместе с криминалистами осмотрели место происшествия, обстоятельства крушения выясняются.

Как пишут «Известия», поздно вечером 24 апреля вертолет пропал с радаров. Пилот сообщил, что заходит на посадку, но вертолет так и не приземлился. Через несколько часов обломки и тело пилота нашли в 5 км от запланированного места посадки. В комитете здравоохранения региона заявили, что пассажиров на борту не было.

Вертолет принадлежал областному кардиологическому центру, пишут «Известия». Предварительной причиной издание называет неисправность.

Теги
СК Следственный комитет уголовное дело Вертолет авиакатастрофа Волгоградская область
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