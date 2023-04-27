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Кадыров встретился с Мишустиным и Володиным в Москве

Глава Чечни Кадыров в Москве встретился со спикером Думы Володиным и премьером Мишустиным
Вячеслав Володин и Рамзан Кадыров
Вячеслав Володин и Рамзан Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Москву с рабочим визитом и встретился со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кадыров обсудил с председателем нижней палаты социально-экономическое развитие Чечни и меры поддержки участников спецоперации и их семей. На встрече кроме него и Володина присутствовали депутаты Госдумы от региона Адам Делимханов, Ахмед Догаев, Руслан Лечхаджиев, Шамсаил Саралиев и сенаторы от Чечни Мохмад Ахмадов и Сулейман Геремеев.

Володин поблагодарил Кадырова «за большой вклад в защиту нашей Родины», говорится на сайте Госдумы.

«Я, в свою очередь, также выразил искренние слова благодарности Вячеславу Викторовичу за его ощутимую поддержку и помощь в решении сложных вопросов», — написал Кадыров.

Главу Чечни также принял премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Политики обсудили социально-экономическое развитие Чечни, финансирование, строительство жилья и соответствующей инфраструктуры, строительство школ и открытие филиалов вузов в регионе.

В прошлый раз Кадыров посещал Москву в марте. Тогда он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Кадыров должен был отчитаться перед главой государства о развитии Чечни и итогах года «с учетом СВО (спецоперация на Украине. — РБК)», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Рамзан Кадыров Вячеслав Володин встреча Михаил Мишустин
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Рамзан Кадыров

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