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«Газпром-Медиа» опроверг планы потратить ₽30 млрд на развитие Rutube

«Газпром-Медиа» опроверг данные о планах потратить ₽30 млрд на инфраструктуру Rutube
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Информация о планах видеохостинга Rutube потратить 30 млрд руб. на развитие инфраструктуры не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил Сергей Косинский — заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», которому принадлежит платформа.

«Информация о масштабных тратах (30 млрд руб.) платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствует действительности. Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у «Газпром-Медиа Холдинга» не существует», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Rutube хочет обновить свою инфраструктуру примерно за 30 млрд руб. Изначально Rutube запрашивал у «Газпром-Медиа Холдинга» на эти цели 50–55 млрд руб., утверждал собеседник издания. Газета писала, что средства видеохостингу уже выделили.

Rutube, как отмечал «Коммерсантъ», собирался расширить серверные мощности, в том числе сеть доставки контента (content delivery network, CDN), чтобы иметь сопоставимое с YouTube максимальное количество одновременных пользователей.

CDN — это сеть серверов, которые крупные компании с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям, то есть в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. Это позволяет ускорить загрузку контента для пользователей.

В феврале «Газпром-Медиа» сообщил, что намерен публиковать видеоконтент только на Rutube, так как YouTube «незаконно» заблокировал каналы ТНТ и НТВ в 2022 году. Однако телеканалы холдинга, например «Пятница!», продолжали публиковать на YouTube короткие ролики — Shorts, позднее там вновь начали выходить выпуски телепередач. Как поясняла заместитель генерального директора холдинга Тина Канделаки, телеканалы могут публиковать на видеохостинге первые выпуски премьерных проектов и ролики продолжительностью до одной минуты. Однако в видеоконтент «для маркетинговых задач» «вшиваются» ссылки, ведущие на Rutube, говорила она.

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Теги
Rutube «Коммерсантъ» расходы опровержение инфраструктура Газпром-Медиа
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