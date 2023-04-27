«Ъ» узнал о планах Rutube потратить ₽30 млрд, чтобы догнать YouTube

Хостинг хочет потратить эту сумму на то, чтобы иметь сопоставимый с YouTube уровень максимального числа пользователей, одновременно находящихся на платформе

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Российский видеохостинг Rutube хочет провести обновление своей инфраструктуры за 30 млрд руб., чтобы сравняться по числу одновременных пользователей с YouTube, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Изначально Rutube запрашивал 50–55 млрд руб.», — сказал один из собеседников агентства. По его данным, владелец хостинга, «Газпром-медиа холдинг», уже выделил финансирование.

«Газпром-Медиа» в феврале сообщил, что планирует публиковать видеоконтент только на Rutube, поскольку YouTube «незаконно» заблокировал каналы ТНТ и НТВ в прошлом году.

Rutube собирается расширить серверные мощности, в том числе — сеть доставки контента (content delivery network, CDN), чтобы иметь сопоставимое с YouTube максимальное количество одновременных пользователей, указывает газета.

CDN — это сеть серверов, которые крупные компании с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям, то есть в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. Это позволяет ускорить загрузку контента для пользователей.

Планы по расширению сетей доставки контента есть и у МТС, это следовало из документов компании, поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам США. МТС объяснила это тем, что развивает свой онлайн-кинотеатр KION. Компания намерена расширять собственную сеть и вместе с тем использовать мощности партнеров для резервирования.

Ранее Forbes со ссылкой на источники писал, что собственный CDN-сервис создает VK, поскольку хочет «подготовиться к скачку трафика в случае отключения YouTube». Однако два собеседника РБК на IТ-рынке отметили, что компания уже несколько лет развивает свою CDN, а сейчас холдинг решил увеличить ее примерно вдвое более чем со 100 узлов связи. В VK подтвердили, что развивают свою CDN c 2020 года и последовательно ее расширяют.