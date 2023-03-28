Канделаки объяснила новые видео телеканалов «Пятница!» и ТНТ на YouTube

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Медиахолдинг «Газпром-Медиа» продолжает сокращать количество контента на YouTube — телеканалы могут публиковать на видеохостинге первые выпуски премьерных проектов и ролики продолжительностью до одной минуты. Об этом рассказала в своем телеграм-канале Тина Канделаки — заместитель генерального директора холдинга.

«В этот контент для маркетинговых задач по нашим цифровым активам, включая в первую очередь Rutube, вшиты ссылки, ведущие именно туда», — добавила она.

В феврале «Газпром-Медиа» перестал публиковать видеоконтент на YouTube и стал размещать его на собственной площадке Rutube, потому что в прошлом году YouTube «незаконно заблокировал» каналы ТНТ и НТВ.

«Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно. С Rutube подобных проблем не может быть по определению, это российский ресурс», — объяснили в компании.

Тем не менее, например, на YouTube-канале «Пятница!» продолжали публиковаться короткие ролики — Shorts, а неделю назад там снова начали выходить выпуски телепередач.

На канале вышли десятый и 11-й выпуск седьмого сезона шоу «Кондитер», две первые серии сериала «Училки в законе. Последний звонок» и первый выпуск шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки. На канале «Суббота» были опубликованы анонсы с Наталией Орейро и выпуски «Кулинарного детектива», на ТНТ — фрагменты выпусков «Женского стендапа», Comedy Club и других шоу.

На выход новых видео утром 28 марта обратил внимание телеграм-канал Baza. При этом на Rutube указанных телеканалов за это время вышло больше роликов.

Канал Baza предположил, что после принятия холдингом решения более активно развивать Rutube что-то изменилось, но Канделаки призвала «не искать кошку в темной комнате».