Канделаки объяснила новые видео телеканалов «Пятница!» и ТНТ на YouTube

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Эксперты усомнились в способности Китая остановить конфликт на Украине Политика, 14:21
ЦБ расширит в Москве опросы бизнеса для решений по ставке Экономика, 14:19
Суд на Кипре отправили в тюрьму угрожавшую ножом россиянам украинку Общество, 14:18
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 14:15
Маск назвал ограничения для пользователей Twitter без платной подписки Технологии и медиа, 14:15
Участники из недружественных стран игнорируют собрания: что делать Pro, 14:11
Путин заявил, что «вся страна переживает» из-за гибели военных в Макеевке Политика, 14:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:08
ИИ со школы: почему подготовку айтишников нужно начинать как можно раньше Дискуссионный клуб, 14:03
Канделаки объяснила новые видео телеканалов «Пятница!» и ТНТ на YouTube Общество, 14:02
Польских пограничников закидали камнями со стороны Белоруссии Политика, 13:51
Экс-лыжница выиграла две подряд гонки на чемпионате России по биатлону Спорт, 13:48
Криптобиржа OKX создаст лицензированное подразделение в Гонконге Крипто, 13:44
В Госдуме предложили списывать весь ипотечный долг после продажи жилья Недвижимость, 13:44
Общество ,  

Канделаки объяснила новые видео телеканалов «Пятница!» и ТНТ на YouTube

Тина Канделаки: каналы «Газпром-Медиа» могут публиковать на YouTube часть контента
Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press

Медиахолдинг «Газпром-Медиа» продолжает сокращать количество контента на YouTube — телеканалы могут публиковать на видеохостинге первые выпуски премьерных проектов и ролики продолжительностью до одной минуты. Об этом рассказала в своем телеграм-канале Тина Канделаки — заместитель генерального директора холдинга.

«В этот контент для маркетинговых задач по нашим цифровым активам, включая в первую очередь Rutube, вшиты ссылки, ведущие именно туда», — добавила она.

В феврале «Газпром-Медиа» перестал публиковать видеоконтент на YouTube и стал размещать его на собственной площадке Rutube, потому что в прошлом году YouTube «незаконно заблокировал» каналы ТНТ и НТВ.

«Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно. С Rutube подобных проблем не может быть по определению, это российский ресурс», — объяснили в компании.

Тем не менее, например, на YouTube-канале «Пятница!» продолжали публиковаться короткие ролики — Shorts, а неделю назад там снова начали выходить выпуски телепередач.

На канале вышли десятый и 11-й выпуск седьмого сезона шоу «Кондитер», две первые серии сериала «Училки в законе. Последний звонок» и первый выпуск шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки. На канале «Суббота» были опубликованы анонсы с Наталией Орейро и выпуски «Кулинарного детектива», на ТНТ — фрагменты выпусков «Женского стендапа», Comedy Club и других шоу.

Читайте на РБК Pro
Увольнение по Zoom и электронной почте: стоит ли так делать
Мать чат-ботов: как техдир ChatGPT стала главной женщиной в ИТ
Участники из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Когда в России завершится перестройка цепей поставок

На выход новых видео утром 28 марта обратил внимание телеграм-канал Baza. При этом на Rutube указанных телеканалов за это время вышло больше роликов.

Канал Baza предположил, что после принятия холдингом решения более активно развивать Rutube что-то изменилось, но Канделаки призвала «не искать кошку в темной комнате».

Теги
«Пятница!» ТНТ Газпром-Медиа YouTube Rutube Тина Канделаки
Материалы по теме
Жаров заявил о взломе Rutube по модели атаки на атомную программу Ирана
Технологии и медиа
Из «Домашнего ареста» на ТНТ пропала песня Слепакова
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter