Открытое горение в свердловском поселке Сосьва потушили спустя двое суток

Фото: Ирина Вельматова / ТАСС

Пожарные потушили открытое горение в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

Огонь потушили около 18:45 по местному времени (16:45 мск). Работы на месте еще продолжаются — пожарные разбирают и поливают водой сгоревшие конструкции, чтобы исключить новый пожар.

Пожар в Сосьве начался днем 25 апреля. К 1:50 мск следующего дня возгорание локализовали на площади 9 тыс. кв. м. В поселке сгорели около 100 домов, оставшиеся 1200 огонь не затронул. Также погибли два человека — 62-летний мужчина и пожилая женщина. В населенном пункте ввели режим ЧС.

После пожара в Сосьве Следственный комитет возбудил три уголовных дела — о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК), о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). В рамках расследования первого дела правоохранители задержали двух местных жителей — управляющего на местной пилораме и специалиста по пожарной безопасности.

Причиной пожара, по версии МВД, могло стать возгорание тлевших опилок на территории лесоперерабатывающего предприятия. Оттуда из-за резких порывов ветра огонь мог перекинуться на жилой сектор, учреждение ФСИН и находящуюся рядом железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами, не исключили в ведомстве.

Пострадавшим жителям Сосьвы пообещали выделить около 95 млн руб. в качестве компенсации. От огня в регионе пострадали и другие населенные пункты, в том числе поселки Неустроево, Таежный, Прогресс, Первомайский и город Карпинск.