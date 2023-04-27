СК завел дело о нарушении требований пожарной безопасности после пожара в поселке Сосьва

В Свердловской области задержали двоих подозреваемых по делу о пожаре

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело по факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Новое дело касается нарушения требований пожарной безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Максимальное грозящее фигурантам наказание — семь лет лишения свободы. Ранее по факту пожара было возбуждено еще два дела — о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

В рамках последнего возбужденного дела задержаны двое подозреваемых. Это местные жители: 29-летний управляющий на местной пилораме и 40-летний специалист по пожарной безопасности.

Пожар в Сосьве произошел 25 апреля, в поселке сгорели около 100 домов, как жилых, так и нежилых, погибли два человека — 62-летний мужчина и пожилая женщина. В поселке ввели режим ЧС. Открытое горение ликвидировали спустя двое суток.

Причиной пожара, по версии МВД, могло стать возгорание тлевших опилок на территории лесоперерабатывающего предприятия. Оттуда из-за резких порывов ветра огонь мог перекинуться на жилой сектор, учреждение ФСИН и находящуюся рядом железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами, не исключили в ведомстве.

Пострадавшим жителям Сосьвы пообещали выделить около 95 млн руб. в качестве компенсации. От огня в регионе пострадали и другие населенные пункты, в том числе поселки Таежный, Прогресс, Первомайский, деревня Неустроева и город Карпинск.