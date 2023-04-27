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Война санкций ,  
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Глава ФРС США в беседе с пранкерами оценил санкции и похвалил Набиуллину

Глава ФРС США Пауэлл заявил пранкерам, что Россия избежала жестких последствий санкций
Джером Пауэлл
Джером Пауэлл (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что России удалось избежать жесточайших последствий санкций. Фрагменты записи беседы опубликованы на Rutube.

Пранкеры, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским, спросили Пауэлла, работают ли западные санкции и как он оценивает политику Центробанка России.

«Во-первых, вы правы, кажется, русским удалось избежать жесточайших последствий санкций», — заявил глава американской ФРС.

Главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину он назвал «необычайно способным специалистом», который «довольно хорошо справляется со своей работой» и «сделает все, чтобы русские максимально избежали санкций». «Хотя мы все еще надеемся, что санкции наносят им вред, но не так сильно, как мы надеялись», — добавил Пауэлл.

В ноябре 2022 года Набиуллина признавала, что экономическая ситуация в России может ухудшиться и необходимо быть готовыми к этому. «Но, даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны как страна осуществить структурную перестройку экономики», — сказала она. В то же время, по ее словам, инфляция в России не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более мощные экономические шоки.

В начале марта глава ЦБ, комментируя санкции США и ЕС против российских банков, заявила, что эти ограничения больше не воспринимаются как шок и не создают системных рисков, так как банки успели лучше подготовиться.

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ФРС США Федеральная резервная система США санкции Владимир Зеленский Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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