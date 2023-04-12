Набиуллина не увидела поводов для влияния на курс рубля
Необходимости возвращения к репатриации валютной выручки и другим ограничениям нет, сказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
«Во многом то, что наши граждане оставляют выручку и валюту за рубежом, позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен, и не только потребительских товаров, но и оборудования, комплектующих и так далее. На наш взгляд, здесь необходимых действий каких-то не нужно», — считает Набиуллина.
По ее словам, компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку, «доля продаж, может быть, уменьшилась, но не сильно».
Ослабление рубля глава ЦБ связала со снижением экспорта и падением цен на нефть.
«То, что мы видим последнее время — увеличение цен на нефть — это скажется в последующие периоды, то есть сейчас продается все-таки выручка от того, когда цены были достаточно низкие», — пояснила Набиуллина.
При этом, отметила глава регулятора, что импорт «достаточно быстро восстановился», поэтому сальдо текущего счета, то есть разность между суммой экспорта и импорта, стало уменьшаться. «В прошлом году она [разность] была рекордно высокая, сейчас гораздо ниже, и, конечно, это влияет на курс», — добавила она.
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