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Набиуллина не увидела поводов для влияния на курс рубля

Набиуллина: необходимости возвращения к репатриации валютной выручки нет
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Евро/Рубль EUR/RUB ₽89,745 +0,18% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,915 +0,05% Купить
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Необходимости возвращения к репатриации валютной выручки и другим ограничениям нет, сказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

«Во многом то, что наши граждане оставляют выручку и валюту за рубежом, позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен, и не только потребительских товаров, но и оборудования, комплектующих и так далее. На наш взгляд, здесь необходимых действий каких-то не нужно», — считает Набиуллина.

По ее словам, компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку, «доля продаж, может быть, уменьшилась, но не сильно».

Ослабление рубля глава ЦБ связала со снижением экспорта и падением цен на нефть.

«То, что мы видим последнее время — увеличение цен на нефть — это скажется в последующие периоды, то есть сейчас продается все-таки выручка от того, когда цены были достаточно низкие», — пояснила Набиуллина.

При этом, отметила глава регулятора, что импорт «достаточно быстро восстановился», поэтому сальдо текущего счета, то есть разность между суммой экспорта и импорта, стало уменьшаться. «В прошлом году она [разность] была рекордно высокая, сейчас гораздо ниже, и, конечно, это влияет на курс», — добавила она.

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