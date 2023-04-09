В ДНР сообщили о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке

Военнослужащий в Марьинке (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российские военные заняли территорию шиноремонтного завода в городе Марьинка, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России», — сказал он. Гагин назвал территорию предприятия одним из самых мощных и стратегически важных укрепрайонов на этом направлении.

Марьинка — город районного значения примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Марьинский шиноремонтный завод, по данным сервиса «Google.Карты», расположен на юго-западе города.

В декабре 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют более 80% территории Марьинки. Чтобы считать город полностью подконтрольным российским силам, им нужно взять один «небольшой участок» в западной части города, говорил он в марте.

Взятие Марьинки, по словам Пушилина, позволит российским военным продвигаться в направлении Красногоровки, что даст возможность остановить обстрелы украинскими силами Петровского района Донецка. Полный контроль над Марьинкой откроет несколько направлений для продвижения российских сил, что позволит «образовать своеобразные клещи», в том числе на авдеевском направлении, пояснял врио главы ДНР.