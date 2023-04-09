В ДНР сообщили о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:00
Как длинные вклады россиян снизились до минимума за 10 лет. Инфографика Финансы, 19:00
Washington Post узнала об оценке уязвимостей в обороне Украины Политика, 18:49
В Белоруссии увидели рост угроз у границ Политика, 18:38
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в РПЛ Спорт, 18:32
Президент Грузии призвала переделать мемориал Второй мировой в Тбилиси Общество, 18:16
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 18:10
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Турция 11 апреля запустит на орбиту свой первый наблюдательный спутник Технологии и медиа, 18:05
В ДНР сообщили о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке Политика, 17:59
Макрон заявил, что европейская архитектура безопасности пока невозможна Политика, 17:43
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:20
Непомнящий упустил победу в первом матче за мировую шахматную корону Спорт, 17:20
Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами Бизнес, 17:02
В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева во втором матче подряд Спорт, 16:50
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР сообщили о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке

Советник врио главы ДНР: военные России взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российские военные заняли территорию шиноремонтного завода в городе Марьинка, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России», — сказал он. Гагин назвал территорию предприятия одним из самых мощных и стратегически важных укрепрайонов на этом направлении.

Марьинка — город районного значения примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Марьинский шиноремонтный завод, по данным сервиса «Google.Карты», расположен на юго-западе города.

В декабре 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют более 80% территории Марьинки. Чтобы считать город полностью подконтрольным российским силам, им нужно взять один «небольшой участок» в западной части города, говорил он в марте.

Взятие Марьинки, по словам Пушилина, позволит российским военным продвигаться в направлении Красногоровки, что даст возможность остановить обстрелы украинскими силами Петровского района Донецка. Полный контроль над Марьинкой откроет несколько направлений для продвижения российских сил, что позволит «образовать своеобразные клещи», в том числе на авдеевском направлении, пояснял врио главы ДНР.

В ДНР сообщили о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке
В ДНР сообщили о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке

Читайте на РБК Pro
Как ChatGPT поможет рекрутерам: 5 способов применения
Бунт на корабле: надо ли увольнять бастующих сотрудников
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Как сказать руководителю о недовольстве работой и не лишиться ее вовсе
Теги
ДНР контроль Марьинка Завод
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Пушилин заявил об одном участке Марьинки до полного контроля над городом
Политика
Пушилин заявил о зачистке центра Марьинки
Политика
Пушилин заявил о зачистке высоток в Марьинке и контроле над ними
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter