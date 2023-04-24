Глава ДНР Денис Пушилин: ребята из ЧВК «Вагнер» продвинулись в Артемовске

Пушилин заявил, что российские силы продвинулись в Артемовске

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские силы смогли продвинуться в западной и северо-западной частях Артемовска. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, продвижение наблюдалось «последние сутки». «Сейчас подошли к достаточно сложному участку — к кварталу высоток, где противник организовал оборону», — сказал он.

Пушилин добавил, что сейчас в Артемовске «ситуация продолжает оставаться напряженной».

Накануне, 23 апреля, Минобороны сообщило, что российским штурмовым отрядам удалось взять под контроль два квартала на западе Артемовска. Для их поддержки «было совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», сообщали в ведомстве.