Володин объяснил выдвижение Байдена желанием «избежать ответственности»

Джо Байден (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Президент США Джо Байден хочет сохраниться во власти, чтобы его не привлекли к «ответственности за преступления», поэтому он объявил об участии в выборах. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

«Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента [Дональда] Трампа выдвинуты уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти», — заявил Володин.

В «перечне преступлений Байдена» Володин назвал организацию теракта на газопроводах «Северный поток», создание военных биолабораторий, «коррупционный бизнес» его семьи на Украине, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и России и «развязывание войны» на Украине.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года. Байден официально объявил о планах переизбираться 25 апреля. Он заявил, что хочет закончить работу, которую он начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой. В Белом доме, комментируя претензии относительно возраста главы государства, ответили, что за последние два года Байден (ему 80 лет) смог добиться выполнения задач.

Свою заявку на участие в выборах также подал бывший президент США Дональд Трамп. Однако большинство опрошенных телеканалом NBC американцев выступают против обоих кандидатов: против Байдена — 70% опрошенных, против Трампа — 60% респондентов.