В ВСУ заявили об уничтожении ВКС России самолетов Украины вне зоны ПВО

Сергей Наев (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

ВКС России применяют управляемые авиационные бомбы без вхождения в зону действия ПВО Украины. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Наев в интервью «Укринформ».

«Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации», — сказал он. Наев также отметил, что «действия бомбардировочной авиации прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35», бортовое вооружение которых позволяет уничтожать украинские перехватчики до приближения на дистанцию пуска ракеты класса «воздух — воздух».

Генерал выразил мнение, что «поставки от стран-партнеров современных самолетов» могут изменить ситуацию для Украины.

Украина просит западные страны передать ей истребители. Несколько истребителей МиГ-29 Киеву уже передала Варшава, однако в МИД Польши отмечали, что речи о передаче Киеву всех таких самолетов, имеющихся на вооружении страны, не идет. Кроме того, МиГ-29 Украина получила от Словакии.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что поставка военных самолетов Киеву странами НАТО будет означать прямую вовлеченность этих государств в конфликт на Украине.