Поставка военных самолетов Киеву странами НАТО будет означать прямую вовлеченность этих стран в конфликт на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью ведущему из США Джексону Хинклу.

«Некоторые говорят о возможности поставок самолетов Киеву. <...> Самолеты будут подразумевать много вещей. И это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого», — сказал Полянский.

Он попросил представить ситуацию, в которой боевые самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство и затем возвращаются обратно на техобслуживание. «Будет ли Польша вовлечена в этом случае? Я думаю, да», — отметил Полянский, добавив, что западные страны «слишком мало думают» об этом.

Зампостпреда заявил, что власти Украины были бы заинтересованы в прямом вовлечении западных стран в конфликт, поскольку это «единственный шанс для режима Зеленского выжить».

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужны «крылья» для победы в конфликте. Премьер-министр Риши Сунак поручил изучить вопрос поставок истребителей Киеву. Financial Times писала, что США могут передать F-16, если конфликт станет затягиваться. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что США не будут передавать Украине истребители.

После того, как в январе Германия и США согласились прислать Украине современные танки, Зеленский заявил, что «мечта» Киева — это самолеты и дальнобойные орудия.

В Кремле заявили, что расценивают обсуждение просьбы Украины о поставках Лондоном истребителей как рост вовлеченности Британии и других стран в военный конфликт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что подобные действия ведут к эскалации.