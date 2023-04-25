В ВСУ заявили об использовании российскими военными ПО с их координатами

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Российская армия в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) использует смартфоны с приложением, в котором нанесены координаты украинских позиций. Об этом сообщил командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью «Интерфакс-Украина». По его словам, речь идет о приложении Alpine Quest GPS, оно также показывает объекты атаки и задачи соседних подразделений.

На сайте Alpine Quest говорится, что приложение — «это комплексное решение для всех видов активного отдыха и спорта». В нем можно пользоваться и хранить большое количество топографических карт, а также загружать свои карты. Кроме того, в Alpine Quest можно добавлять свои «ориентиры». Приложение позволяет отслеживать свой путь, получать расширенную статистику и интерактивную графику. Кроме того, Alpine Quest может работать без интернета.

В конце февраля 2022 года Илон Маск сообщил, что сервис Starlink стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы для обеспечения его работы. Терминалы Starlink используются для энергетического сектора, медицины, для работы госорганов, пожарных частей, а также они позволяют украинским войскам управлять беспилотниками и получать разведданные.

Минобороны Украины в конце марта сообщило о создании первых трех ударных рот беспилотников, которые используют Starlink. В феврале в SpaceX говорили, что ограничат использование ВСУ интернета Starlink для управления дронами, потому что сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».



20 апреля The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что работу терминалов Starlink на Украине попытались нарушить с помощью «секретного комплекса». Для этого, по данным американской разведки, использовались системы радиоэлектронной борьбы «Тобол».