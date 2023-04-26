В Белом доме приветствовали телефонный разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США приветствуют телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Это хорошее событие. <...> Что касается того, приведет ли это к какому-либо значимому движению в сторону мира, плану или предложению, то я думаю, что мы этого пока не знаем», — сказал он, отвечая на вопрос о разговоре лидеров двух стран.

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