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В Белом доме приветствовали телефонный разговор Си Цзиньпина с Зеленским
Белый дом: США приветствуют телефонный разговор Си Цзиньпина с Зеленским
Белый дом (Вашингтон, США)
США приветствуют телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.
«Это хорошее событие. <...> Что касается того, приведет ли это к какому-либо значимому движению в сторону мира, плану или предложению, то я думаю, что мы этого пока не знаем», — сказал он, отвечая на вопрос о разговоре лидеров двух стран.
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