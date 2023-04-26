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Минобороны заявило об уничтожении военных ВСУ на херсонском острове

Минобороны: украинские военные за сутки потеряли на донецком направлении 300 человек
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Около острова Великий в Херсонской области уничтожены два командно-наблюдательных пункта сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.

Остров находится в Егорлыцком заливе в устье Днепра, ближе к левому берегу реки.

Также на херсонском направлении убиты 30 украинских военных, уничтожены две машины и одна артиллерийская система М777. В районе села Львово уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк». Средства ПВО в районе поселка Велетенское сбили украинский самолет Су-25, также перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны также рассказали, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожать подразделения ВСУ и наемников на западе Артемовска (украинское название — Бахмут). Поддержку им оказывали подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск. Потери украинских сил на донецком направлении за сутки составили до 300 военных, отметили в ведомстве. 

В середине апреля врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра наблюдается скопление украинской военной техники. По его словам, украинские войска задействуют «весь малотоннажный флот», малые суда могут использоваться в дальнейшем для переброски десанта. Кроме того, как сказал Сальдо, с правого берега регулярно ведутся обстрелы.

В октябре 2022 года Сальдо объявил эвакуацию жителей правого берега Днепра Херсонской области на левый, она завершилась 28 октября. В конце октября зону эвакуации расширили на 15 км от Днепра, а в начале ноября российские войска заняли линию обороны на левом берегу. 11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

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Артёмовск (Бахмут) Украина Минобороны ВСУ Военная операция на Украине
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