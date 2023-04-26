СК пообещал расследовать фото казни пленных россиян наемниками из Франции

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Российские следователи изучат появление фото казни пленных россиян, которое опубликовал один из участвующих в конфликте на стороне Украины французских наемников, и привлекут причастных к ответственности. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

По данным СК, российских военных расстреляли в упор. Французские наемники участвовали в боевых действиях в рядах признанного террористическим и запрещенного в России полка «Азов» и 92-й бригады вооруженных сил Украины, отметило ведомство.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

24 апреля газета Le Parisien написала, что двоих французов, связанных с ультраправым движением, задержали при возвращении во Францию с Украины. Им предъявили обвинение в нелегальной перевозке оружия и приговорили к 15 месяцам ареста, из них девять — условно. Телеграм-канал TrackANaziMerc после этого уточнил, что речь идет о Гийоме Андреони и Алане Винероне, и добавил, что последний выложил в чате этого канала фото казни троих российских военнопленных. Пост с фото был опубликован в конце февраля.

В российском МИДе обвиняли «политические силы в Вашингтоне» в том, что они «не просто прикрывают, а поддерживают» формирование батальонов из наемников в разных странах мира. Украина «превратилась в место скопления наемников всех мастей» и стала «точкой притяжения» для тех, кто имеет опыт боев в горячих точках, указывали в ведомстве.

