Le Figaro узнала о гибели под Сватово наемника из Франции

На Украине погиб наемник из Франции, в ближайшее время его тело доставят на родину, сообщила газета Le Figaro.

22-летний Андреас Галоцци состоял в Интернациональном легионе Украины. Он погиб под Сватово 16 февраля. Город находится примерно в 160 км от Луганска.

По словам матери военнослужащего, он решил отправиться на Украину добровольцем сразу после начала российской военной операции. «Я глубоко уважаю действия, которые он предпринял, и идеи, которые он отстаивал. За это приходится заплатить высокую цену, но я говорю ему браво», — сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании «интернационального легиона территориальной обороны» для иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, спустя три дня после начала российской военной операции. Минобороны Росси называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

В окрестностях Сватово, где погиб Галоцци, несколько месяцев идут ожесточенные бои. В начале февраля американский Институт изучения войны (ISW) сообщил об увеличении «темпа российских операций на рубеже Сватово — Кременная». Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник называл ситуацию в этом районе «очень сложной».