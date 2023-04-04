Рогов заявил об уничтожении базы наемников на запорожском направлении

Российские военные уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Удар нанесли артиллеристы Восточного военного округа управляемым снарядом «Краснополь». Корректировку огня провели с помощью беспилотника с тепловизором. В результате удара погибли десятки наемников, заявил Рогов.

К посту Рогов прикрепил видеозапись, на которой видны вспышка и взрыв.

Минобороны России не раз заявляло, что в боях на стороне украинской армии участвуют иностранные наемники. В июне прошлого года ведомство привело статистику, согласно которой больше всего наемников приезжало из Польши, Канады и США.

На Украине существует «интернациональный легион территориальной обороны». Это подразделение через несколько дней после начала российской спецоперации создал президент страны Владимир Зеленский. В него предложили вступать иностранцам, участвующим в боях на стороне Киева.

Прибывающие на Украину иностранные наемники не способны изменить ход специальной военной операции, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Прибытие новых подразделений наемников «может затянуть события и причинить больше страданий украинскому народу», отмечал он.