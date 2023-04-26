В Госдуме предложили задействовать россиян в охране границ России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
Кремль сообщил, что получили письмо генсека ООН Путину о зерновой сделке Политика, 14:15
Петербуржец получил повестку с предупреждением о мерах в случае неявки Политика, 14:15
Совфед одобрил штрафы до ₽600 тыс. за продажу сведений из Росреестра Недвижимость, 14:12
Совфед одобрил пожизненное наказание за госизмену Политика, 14:05
Netflix выпустил тизер к сериалу про Макгрегора Спорт, 13:57
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 13:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:53
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Почему состояние экономики Китая вызывает опасения — Quartz Pro, 13:53
Совфед одобрил лишение гражданства за дискредитацию и дезертирство Политика, 13:50
Россия уточнит позицию ЮАР по суду, выдавшему ордер на арест Путина Политика, 13:47
Россия признала 10 дипломатов Норвегии персонами non grata Политика, 13:43
Directum, «Аквариус» и «Аметист» выпустили программно-аппаратный комплекс Пресс-релиз, 13:38
Эрдоган запланировал телефонный разговор с Путиным Политика, 13:37
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 13:34
Политика ,  
0 

В Госдуме предложили задействовать россиян в охране границ России

Глава оборонного комитета Госдумы предложил россиянам самим охранять границы России
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Для охраны российских границ можно задействовать местное население, так как у России нет возможности контролировать границы по всему периметру, как это было в СССР. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в беседе с Ura.ru.

«Задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, — это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется», — отметил он.

По словам Картаполова, прежде всего необходимо позволить дружинникам встать на охрану границ, а затем решить — какие условия для этого нужно создать: сколько будет подразделений, будут ли они вооружены, кому они будут подчиняться.

В ноябре 2022 года ЧВК «Вагнер» объявила о создании центров подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. «Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости», — отмечал основатель группы Евгений Пригожин.

Позднее, в начале декабря, в Белгородской области начали формировать батальоны теробороны. В них начали записывать тех, кто имеет боевой опыт, но из-за возраста или здоровья не может быть призван в ВС России. Тогда в оборонном комитете Госдумы объяснили РБК, что формирования будут иметь статус добровольных.

«Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — добавил он.

Читайте на РБК Pro
Китайцы не хотят тратить деньги: чем для экономики КНР опасна дефляция
Нефтегаз без связей: как построить успешную карьеру в реальном секторе
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников

В Курской области создали дружину «Патриот», которую возглавил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, дружина формируется для содействия патрулированию критических инфраструктур, в первую очередь в приграничных районах.

«В случае вооруженного вторжения дружина будет костяком территориальной обороны. В течение нескольких часов они смогут собраться под командование», — объяснил Старовойт.

Теги
Госдума государственная граница россияне охрана
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter