В Госдуме предложили задействовать россиян в охране границ России

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Для охраны российских границ можно задействовать местное население, так как у России нет возможности контролировать границы по всему периметру, как это было в СССР. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в беседе с Ura.ru.

«Задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, — это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется», — отметил он.

По словам Картаполова, прежде всего необходимо позволить дружинникам встать на охрану границ, а затем решить — какие условия для этого нужно создать: сколько будет подразделений, будут ли они вооружены, кому они будут подчиняться.

В ноябре 2022 года ЧВК «Вагнер» объявила о создании центров подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. «Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости», — отмечал основатель группы Евгений Пригожин.

Позднее, в начале декабря, в Белгородской области начали формировать батальоны теробороны. В них начали записывать тех, кто имеет боевой опыт, но из-за возраста или здоровья не может быть призван в ВС России. Тогда в оборонном комитете Госдумы объяснили РБК, что формирования будут иметь статус добровольных.

«Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — добавил он.

В Курской области создали дружину «Патриот», которую возглавил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, дружина формируется для содействия патрулированию критических инфраструктур, в первую очередь в приграничных районах.

«В случае вооруженного вторжения дружина будет костяком территориальной обороны. В течение нескольких часов они смогут собраться под командование», — объяснил Старовойт.