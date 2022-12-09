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В Думе разъяснили статус батальонов самообороны в Белгородской области

Глава комитета Думы разъяснил статус батальонов самообороны в Белгородской области
Создаваемые в Белгородской области батальоны теробороны не могут быть вооружены, они будут выполнять задачи, «сопутствующие» Минобороны
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Батальоны территориальной обороны (самообороны), о формировании которых сообщил 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин, сказал РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это народные дружинники, то есть добровольные формирования граждан. Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии. Это добровольные народные дружины, которые будут решать задачи, сопутствующие Министерству обороны», — добавил Картаполов, уточнив, что входящие в состав батальонов самообороны считаются гражданскими лицами. По его словам, вся необходимая законодательная база для этого есть.

О формировании батальонов в Белгородской области ее глава сообщил во вторник, 6 декабря. Он пояснил, что поступило много обращений от жителей области с просьбами начать подготовку и формирование «отрядов территориальной обороны или самообороны».



«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи», — добавлял глава региона. По его словам, участников батальонов тренируют «опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт». Они же, отмечал Гладков, организуют боевое сплачивание отрядов.

Как законодательство определяет статус дружин и других формирований

Порядок организации добровольческих формирований в сфере обороны описан в ст. 22.1 закона «Об обороне», эта статья появилась в нем в начале ноября по инициативе правительства, внесшего соответствующий законопроект в Госдуму. Такие добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны по решению президента России. В их состав входят обычные граждане, также могут принимать участие и военные, направленные Минобороны. Для участия в таком формировании гражданин должен заключить контракт с Минобороны, при этом на него будет распространяться статус военнослужащего-контрактника.

Статус народных дружин определен в законе «Об участии граждан в охране общественного порядка». Народные дружины создаются по инициативе граждан, «изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка». Дружину необходимо оформить как общественную организацию и внести ее в региональный реестр. Дружины оказывают содействие правоохранительным органам в части охраны общественного порядка, в том числе в случае возникновения ЧС, участвуют в предупреждении и пресечении правонарушений, разъясняют нормы поведения в общественных местах.

Территориальной обороне посвящена ст. 22 закона «Об обороне». Мероприятия в ее рамках проводятся только в период действия военного положения. Это охрана важных государственных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, связи, объектов энергетики, борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями и другие меры. В регионах и на территориях, где действует военное положение, создаются штабы территориальной обороны, ими руководят главы субъектов или главы местных администраций.

Глава Белгородской области также прикрепил к своему сообщению о создании батальонов самообороны несколько фотографий, на одной из которых видна группа мужчин в гражданской одежде в изготовке лежа c автоматами в руках. Комментируя фотографию, глава комитета Думы предположил, что участников батальонов самообороны тренируют «с опережением», чтобы, в случае необходимости, они смогли выполнять задачи, требующие навыков обращения с оружием. «Но тогда необходимо будет рассматривать их функционирование в рядах Вооруженных сил либо в рядах других федеральных органов исполнительной власти, которые имеют подчиненные вооруженные формирования», — отметил он.

С середины октября в Белгородской области и ряде других приграничных регионов действует средний уровень реагирования, который своим указом ввел президент Владимир Путин. Среди прочего он дает главам субъектов полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне», а также «полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил» России.

Помимо этого, ст. 8 закона «О военном положении» устанавливает меры, которые могут применяться как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых такой режим не введен. В их числе временные ограничения на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, распространение информации, временное изменение формы собственности организаций, режима трудовой деятельности и другие.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Белгородская область самооборона Госдума Андрей Картаполов
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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