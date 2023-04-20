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Минтруд напомнил о выходных днях в мае

Минтруд: выходные дни в мае будут 1, 8 и 9 мая
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Выходные в мае будут 1, 8 и 9 мая. Об этом говорится в сообщении Минтруда, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Первые длинные выходные пройдут с 29 апреля по 1 мая (суббота, воскресенье и понедельник), так что на следующей за ними неделе будет всего четыре рабочих дня — со 2 по 5 мая.

Следующие выходные начнутся 6 мая и продлятся до 9 мая включительно, новая рабочая неделя сократится до трех дней — с 10 по 12 мая.

Минтруд напомнил о выходных днях в мае

Сокращенных рабочих дней перед майскими праздниками не будет. Правительство установило всего три дня в этом году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

5 апреля депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили продлить выходные на майские праздники с 1 по 9 мая. За счет майских праздников предлагается сократить новогодние каникулы. Согласно предложению партии, они будут длиться с 1 по 3 января, еще один выходной сохранится на православное Рождество — 7 января.

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19 апреля вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил обращение от партии губернаторов регионов с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями и продлить майские праздники. Он объяснил, что в этом году «нужно дать людям нормально отдохнуть», так как 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии.

Минтруд напомнил о выходных днях в мае
Минтруд напомнил о выходных днях в мае

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