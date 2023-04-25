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Парковка в Москве будет бесплатной на майские праздники

Мэр Москвы Собянин: парковки на всех улицах будут бесплатными 1, 8 и 9 мая
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

30 апреля и 7 мая парковку нужно будет оплачивать только на улицах с тарифами 380 и 450 руб. в час.

«Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам», — уточнил мэр.

С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая в России будут длинные выходные. Неделя после 1 мая будет состоять из четырех рабочих дней — с 2 по 5 мая. Рабочая неделя после 9 мая будет трехдневной — с 10 по 12 мая.

Сокращенных рабочих дней перед майскими праздниками не будет. Правительство установило всего три дня в этом году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

В марте московские власти открыли семь новых парковок на 657 мест. Они впервые появились у станций «Ховрино», «Чертановская», «Юго-Восточная», «Перово» и «Беляево», а возле станций «Выхино» и «Бабушкинская» их стало несколько.

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Теги
Москва парковки майские праздники Сергей Собянин
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