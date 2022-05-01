Россияне рассказали, куда планируют уехать на майские праздники
Каждый второй россиянин планирует уезжать на отдых на майские праздники, а четверть проведут выходные на даче, свидетельствуют результаты опроса Ozon Travel. В исследовании поучаствовали более 1,5 тыс. человек.
Год назад путешественников было меньше, отмечают организаторы: тогда 54% опрошенных сказали, что никуда не ездили на праздники, еще 28% навещали родственников и только 18% отправились в «полноценное путешествие».
Две трети опрошенных (67%) готовы потратить на майские поездки не более 20 тыс. руб., и лишь 1,5% респондентов могли бы заплатить за майское путешествие более 100 тыс. руб.
45% участников исследования заявили, что на майских праздниках предпочитают отдых с выездом на природу, 15% хотят посетить городские экскурсии, а 9% выбрали отдых на море.
Внутренний туризм наиболее популярен среди жителей Уфы, Волгограда и Перми (по 58%), Нижнего Новгорода, Красноярска, Воронежа и Ростова-на-Дону (по 54%), Екатеринбурга (51%), Самары и Краснодара (по 50%). За границу собираются отправиться новосибирцы (17%), москвичи и казанцы (по 6%).
Самые популярные города для внутреннего туризма — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Наиболее популярные заграничные направления — Армения, Израиль, Киргизия, ОАЭ и Турция.
15% участников опроса сказали, что покупают туры в агентствах, остальные самостоятельно выбирают и бронируют билеты и отели.
Проведенный ранее в апреле опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян планируют провести предстоящие выходные дома, еще 42% собираются на дачу. 8% отправятся в путешествие внутри страны.
В этом году россияне отдыхают с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.