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Захарова ответила на американскую версию ее «биографии» на сайте Госдепа

Захарова: я первый российский дипломат с персональной страницей на сайте Госдепа США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что она первый российский дипломат с персональной страницей на сайте Госдепартамента США. Об этом она сказала в авторской колонке в газете «Известия».

«Я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей Родины — России — и вот теперь еще и США», — отметила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что в том числе над персональными страницами работает специальный отдел «в недрах Госдепа», на деятельность которого выделено $120 млн, следовало из статьи The New York Times.

«Не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов», — заявила Захарова, ссылаясь на информацию The New York Times.

Захарова обвинила Госдеп в дезинформации относительно своей работы, в частности, насчет лжи о том, что «англосаксам любой ценой нужна война, а их излюбленный метод решения собственных проблем — провокации, дезинформации и угрозы». В защиту себя она заявила, что все перечисленное «мы видели в зоне специальной военной операции, начиная с санкций и заканчивая поставками западных образцов вооружений».

24 апреля на сайте Госдепа США появилась публикация «Лица кремлевской пропаганды: Мария Захарова», в которой приводятся факты биографии официального представителя российского МИДа. «С февраля 2022 года Захарова играет ключевую роль в распространении кремлевской дезинформации» об украинском конфликте, говорится на сайте Госдепа.

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Среди «лиц кремлевской пропаганды» также числится главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Персоны
Мария Захарова Госдепартамент США пропаганда
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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