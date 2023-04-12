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Захарова обвинила Запад в сведении к демагогии заседания Совбеза ООН

Захарова: Запад свел к демагогии заседание Совбеза ООН для дискредитации России

Запад для дискредитации России свел к демагогии обсуждение в рамках заседания Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Страны Запада из числа постоянных членов Совбеза раскритиковали Россию из-за ситуации на Украине, заявила Захарова. «Таким образом, вопреки конструктивному настрою большинства членов Совета Безопасности и присоединившихся к дискуссии делегаций других государств — членов ООН, начавшийся было предметный и вполне профессиональный разговор был сведен к безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации и других государств» — отметила дипломат.

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН. Пост председателя государства-члены Совбеза ежемесячно передают друг другу. очередность определяется в английском алфавитном порядке. До России в Совбезе председательствовал Мозамбик.

Официально ни один из членов Совбеза ООН (пять постоянных и десять непостоянных) не призывал к бойкоту российского председательства. Тем не менее в США высказывали опасения, что Россия «продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине». Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РБК, что Россия из-за военных действий на Украине «продолжает нарушать Устав ООН и международное право и утратила всякое моральное и иное право заседать в Совете Безопасности ООН». 2 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступит против любых злоупотреблений России в ходе ее председательства в Совбезе ООН. Он связал 1 апреля — День дурака — с началом председательства.

Постоянное представительство России при ООН осудило реакцию ЕС на переход председательства в Совете Безопасности и назвало его реальностью, с которой Евросоюз отказывается считаться.

Первым центральным мероприятием, которое состоялось под председательством России, стали открытые дебаты по рискам из-за нарушения обязательств по межгосударственным поставкам продукции военного и двойного назначения, сообщили в МИДе. Речь на нем шла о соблюдении государствами политических и юридических обязательств по основным международным и региональным инструментам в сфере контроля за продукцией военного назначения.

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