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Военная операция на Украине ,  
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Захарова оценила визит Зеленского в Германию фразой «к своим потянулся»

Захарова оценила данные Bild о визите Зеленского в Германию фразой «к своим потянулся»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, который, по данным газеты Bild, может в ближайшее время поехать в Германию, «потянулся к своим». Об этом написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«К своим потянулся. Будут очередные фотографии века», — написала она.

Германия и Украина, по словам дипломата, «внесли коррективы» в план 80-летней давности и «вместе строят новую Европу».

«Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков — польский орден Белого орла, премия Карла Великого», — заключила Захарова.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что Зеленский может лично приехать в Германию в мае для получения престижной европейской премии Карла Великого с орденом. Награду вручают за «вклад в западноевропейское понимание». До Зеленского ее получали бывшие немецкие канцлеры Конрад Аденауэр (1954) и Ангела Меркель (2008), Еврокомиссия (1969) и валюта евро (2002), а также первый президент Чехии Вацлав Гавел (1991) и президент Франции Эмманюэль Макрон (2018). В 2022 году премии удостоили лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Премию формально вручат не только Зеленскому, но и всем остальным украинцам, писало издание. В обосновании, по его данным, сказано, что они защищают не только свою страну, но «и Европу и европейские ценности». Ожидается, что на церемонии с речью выступит канцлер Германии Олаф Шольц, отмечала газета.

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Однако визит Зеленского в Германию может не состояться из-за планируемого наступления украинской армии, которое потребовало бы его нахождения на Украине, писала Bild. В таком случае глава государства примет участие в церемонии по видеосвязи.

Теги
Персоны
Мария Захарова Владимир Зеленский Германия официальный визит награждение

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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