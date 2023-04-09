Захарова оценила визит Зеленского в Германию фразой «к своим потянулся»

Мария Захарова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, который, по данным газеты Bild, может в ближайшее время поехать в Германию, «потянулся к своим». Об этом написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«К своим потянулся. Будут очередные фотографии века», — написала она.

Германия и Украина, по словам дипломата, «внесли коррективы» в план 80-летней давности и «вместе строят новую Европу».

«Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков — польский орден Белого орла, премия Карла Великого», — заключила Захарова.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что Зеленский может лично приехать в Германию в мае для получения престижной европейской премии Карла Великого с орденом. Награду вручают за «вклад в западноевропейское понимание». До Зеленского ее получали бывшие немецкие канцлеры Конрад Аденауэр (1954) и Ангела Меркель (2008), Еврокомиссия (1969) и валюта евро (2002), а также первый президент Чехии Вацлав Гавел (1991) и президент Франции Эмманюэль Макрон (2018). В 2022 году премии удостоили лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Премию формально вручат не только Зеленскому, но и всем остальным украинцам, писало издание. В обосновании, по его данным, сказано, что они защищают не только свою страну, но «и Европу и европейские ценности». Ожидается, что на церемонии с речью выступит канцлер Германии Олаф Шольц, отмечала газета.

Однако визит Зеленского в Германию может не состояться из-за планируемого наступления украинской армии, которое потребовало бы его нахождения на Украине, писала Bild. В таком случае глава государства примет участие в церемонии по видеосвязи.