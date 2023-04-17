Захарова сочла «вопиющим случаем» передачу Чехией танков Марокко для ВСУ

Танк Т-72Б (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Россия расценивает изъятие Чехией модернизируемых в стране марокканских танков для передачи на Украину как «вопиющий случай» и нарушение норм международного права. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — подчеркнула она.

По данным МИД России, Марокко до начала спецоперации на Украине заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию 130 танков Т-72Б, приобретенных у Белоруссии в период с 1999 по 2001 год.

Из них 56 танков вернули стране после проведения работ. Однако оставшиеся 74 танка были «экспроприированы для последующей переправки в зону боевых действий на Украине», отметила представитель министерства.

Тем самым, добавила Захарова, марокканскую сторону поставили перед фактом и «сделали виноватой» перед Минском за невыполнение обязательства не передавать танки третьим странам без согласия поставщика.

В январе алжирский ресурс Menadefense сообщил, что марокканская армия передала Украине танки Т-72Б, проходившие модернизацию в Чехии.

В конце марта Россия обвинила Чехию и Болгарию в ремонте и модернизации вертолетов российского и советского производства для их дальнейшей отправки на Украину, что нарушает международные обязательства.

Речь шла о нарушении соглашений о ремонте и модернизации вертолетов Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) с Болгарией и Ми-24 (Ми-35), Ми-171Ш (Ми-8, Ми-17) — с Чехией. Страны обязались не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика вертолетов.