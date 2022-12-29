Мантуров сообщил о сертификации для МС-21 российских двигателя и крыла

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Для российского стреднемагистрального самолета МС-21 разработали российский двигатель и российское крыло. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК замглавы правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Каждый этап расширения сертификата типа, он дает возможности применения самолета, имею в виду там российское крыло, российский двигатель, продление ресурсов на каждый агрегат. То есть к моменту выхода уже на магистрали, самолет должен получить максимально расширенный сертификат, имею в виду уже беспрепятственные возможности и в обслуживание, и в эксплуатации», — сказал Мантуров.

Ведущий телеканала Ильи Доронов уточнил, означает ли это, что МС-21 появится российское крыло и российский двигатель. «Так точно», — подтвердил Мантуров.

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