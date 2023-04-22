Майора смоленской ГИБДД задержали за попытку вывезти оружие из Донбасса

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Майора смоленской госавтоинспекции Александра Ефимова задержали за попытку вывезти из Донбасса оружие сообщили источники РБК в региональном управлении МВД и в территориальном отделении полиции.

По их данным, 11 февраля в пункте пропуска Донецк (Изварино) изъяли незаконно приобретенные автомат Калашникова модели АК-74 1986 года выпуска, 28 патронов калибра 5,45 мм, а также 4 боевые ручные осколочные гранаты РГД-5. Их пытались провезти в багажном отделении «КамАЗа».

В ходе расследования сотрудники МВД установили причастность к этому делу Ефимова. Он с 15 декабря прошлого года по 12 февраля текущего находился в служебной командировке в ЛНР. 19 апреля Ефимову предъявили обвинение по ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1 УК (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По первой статье максимальное наказание - пять лет лишения свободы, по второй - лишение свободы до восьми лет.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД России по Смоленской области.

В начале апреля сотрудники ФСБ остановили автомобиль Toyota Tundra в районе села Нижняя Серебрянка в Белгородской области. В машине обнаружили автомат Калашникова и 540 патронов к нему, а также 30 охотничьих патронов.

Водителя автомобиля, москвича Александра Острова 1974 года рождения, задержали. Он пояснил, что нашел автомат и боеприпасы на полигоне в г. Волновахе Донецкой народной республики «в ходе осуществления волонтерской деятельности».