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«Ъ» узнал, что ретейлеров обяжут ставить российскую ОС на ноутбуки

«Коммерсантъ»: Минцифры обяжет продавцов устанавливать российские ОС на импортные ноутбуки
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ретейлеров могут обязать предустанавливать российскую операционную систему (ОС) на все ввозимые в Россию ноутбуки и персональные компьютеры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Минцифры уже готовит соответствующий документ, его могут внести в правительство уже во II квартале 2023 года, отметил собеседник издания. Еще один источник рассказал газете, что данная инициатива обсуждалась еще в 2022 году.

Сейчас, согласно постановлению правительства, обязанность предустанавливать российскую ОС лежит на производителе.

Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отметил, что сейчас продавец имеет право отказаться от предустановки российского ОС, указав на отсутствие полномочий, однако при изменении регулирования он будет обязан заниматься этим под угрозой изъятия товара.

Как писал «Коммерсантъ», в ноябре 2022 года Минцифры провел опрос среди предпринимателей для выбора «целевых» российских ОС. По итогам были выделены ОС Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»), которые базируются на Linux.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что предустановка российской ОС позволит избежать нелегальных установок Windows Microsoft, которая не получает обновлений безопасности.

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Однако если производителей обяжут предустанавливать российскую ОС, это может привести к удорожанию продукции, предупредил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

«Трудозатраты специалистов в магазинах будут закладываться в конечную стоимость оборудования», — подтвердил источник «Коммерсанта» в крупном иностранном производителе.

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