Гуаидо заявил, что улетел в США из-за преследований в Венесуэле

Хуан Гуайдо (Фото: Carolina Cabral / Getty Images)

Оппозиционный венесуэльский политик Хуан Гуаидо заявил, что улетел в США через Колумбию из-за угрозы преследований со стороны правительства Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Из-за угроз моей семье и дочерям я вынужден лететь в США. Режим Мадуро распространился и на Колумбию. Пока не добьемся свободных выборов в Венесуэле, мы будем продолжать бороться. Я дам вам более подробную информацию завтра», — сообщил оппозиционер.

В 2019 году оппозиция не признала результаты президентских выборов, на которых победил Мадуро. Гуаидо, который тогда занимал должность спикера парламента, провозгласили новым президентом, его поддержали США, некоторые страны Европы и Латинской Америки. В Венесуэле начались массовые протесты, организованные оппозицией. Они переходили в стычки с полицейскими и Нацгвардией. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Россия признала Мадуро легитимным президентом.

Гуиадо в апреле 2019 года заявил, что попытается свергнуть Мадуро. Президент страны позже заявил, что попытка провалилась.

Верховный суд страны в 2019 году объявил парламент страны неконституционным органом. А в начале 2020 года Национальная ассамблея сменила спикера — им стал сторонник Мадуро Луис Парра. Сторонники Гуиадо из числа депутатов (порядка 100 человек) в свою очередь собрались в редакции венесуэльской газеты El Nacional и избрали спикером Гуаидо.

В конце 2022 года депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидацию «временного правительства» под руководством Хуана Гуаидо. По словам лидеров, ликвидация давно назрела, поскольку структура ослабла и не выполняла свои задачи. Вчера Гуаидо заявил, что уехал из страны и пешком пересек венесуэльско-колумбийскую границу.