Сторонники Гуаидо заявили о его переизбрании на пост спикера парламента

Часть оппозиционеров из числа членов Национальной ассамблеи Венесуэлы переизбрала Хуана Гуаидо спикером парламента на новый срок. Об этом сообщается на сайте Национальной ассамблеи.

Гуаидо заручился поддержкой 100 парламентариев. Уточняется, что голосование прошло в редакции венесуэльской газеты El Nacional.

Ранее Reuters сообщило, что ассамблею возглавил Луис Парра, однако голосование не было признано сторонниками Гуаидо. Они указывали, что власти заблокировали подходы к зданию Национальной ассамблеи, поэтому многие депутаты не смогли попасть на заседание. Сторонники Гуаидо также заявили, что никакого голосования не было, а Парра стал спикером, объявив свое избрание через громкоговоритель во время возникшей в зале потасовки.

К тому же, помощник госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак заявил, что Гуаидо остается временным президентом Венесуэлы согласно Конституции. Он также отметил, что запланированное голосование не состоялось, а происходящее в здании Национальной ассамблеи является «фарсом».

Хуан Гуаидо, будучи спикером Национальной ассамблеи, в январе 2019 года был объявлен оппозицией временным президентом страны. Его сторонники заявили, что глава государства Николас Мадуро якобы сфальсифицировал результаты президентских выборов. В качестве президента Гуаидо признали США, некоторые страны ЕС и Латинской Америки, а Россия и Китай продолжили поддерживать Мадуро.