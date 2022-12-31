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Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «правительства» Гуаидо

Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Гуайдо
Политический кризис в Венесуэле продолжается с 2019 года, когда оппозиционная Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов, на которых победил Мадуро, и провозгласила Гуайдо новым главой государства
Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС
Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС

Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидации «временного правительства» под руководством Хуана Гуайдо, передает El Nacional.

«За проголосовали 72 человека, против 29, восемь воздержались», — объявил результаты секретарь ассамблеи Хосе Антонио Фигередо.

Как отмечает El Nacional, лидеры оппозиции ранее заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.

В Венесуэле существуют две структуры, называющие себя Национальной ассамблеей — парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партии во главе с президентом Николасом Мадуро, и «альтернативное законодательное собрание» во главе с Гуайдо.

Политический кризис в Венесуэле продолжается с 2019 года, когда оппозиционная Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствии легитимного главы государства его обязанности после истечения президентского срока Мадуро 23 января 2019 года будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся Гуайдо. Лидером Венесуэлы его признали США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки.

Вслед за этим в Венесуэле начались массовые протесты, а после бегства Гуайдо из страны США ввели санкции против ее нефтяного сектора. Bloomberg ранее подсчитал, что из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года.

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Венесуэла оппозиция временное правительство
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