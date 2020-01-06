Гуаидо сняли с поста спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы

Сам оппозиционер и поддерживающие его США посчитали случившееся не соответствующим конституции.

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Оппозиционная властям Венесуэлы Национальная ассамблея сменила своего спикера. Вместо Хуана Гуаидо, который в качестве главы парламента год назад объявил себя президентом страны, ассамблею возглавил Луис Парра, сообщает агентство Reuters.

Голосование не было признано сторонниками Гуаидо. Они указывали, что поскольку власти заблокировали подходы к зданию Национальной ассамблеи, многие депутаты не смогли попасть в здание. Самому Гуаидо, чтобы попасть в парламент, пришлось перелезать через забор. В результате в зале не было консенсуса.

Произошедшее сторонники Гуаидо охарактеризовали как «парламентский переворот». Они утверждают, что никакого голосования не было, а Парра стал спикером во время возникшей в зале потасовки, провозгласив свое избрание объявлением через громкоговоритель. В результате Гуаидо заявил, что парламент себя дискредитировал, а «настоящее голосование» пройдет на улице, сообщает Bloomberg.

Заместитель госсекретаря США Майкл Козак в свою очередь заявил, что голосование в Национальной ассамблее было незаконным, и Вашингтон продолжит поддерживать Гуаидо.

Луис Парра ранее входил в оппозиционную партию «За справедливость», однако незадолго до заседания Национальной ассамблеи был исключен из ее рядов из-за обвинений в коррупции.

Хуан Гуаидо, будучи спикером Национальной ассамблеи, год назад был объявлен оппозицией временным президентом страны. Объяснялось это тем, что глава государства Николас Мадуро якобы сфальсифицировал результаты выборов. В качестве президента Гуаидо признали США, ряд стран ЕС и Латинской Америки. Россия и Китай продолжили поддерживать Мадуро.