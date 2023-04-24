Минфин заявил об использовании странами опыта России по уходу от доллара

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Другие страны «все больше и больше» используют российский опыт перехода на расчеты в национальных валютах во внешней торговле, заявил министр финансов России Антон Силуанов на просветительском марафоне «Знание». Он не уточнил, какие именно государства имел в виду. Трансляция мероприятия велась в группе общества «Знание» «ВКонтакте».

Министр назвал приоритетом переход на рубль и валюты дружественных стран в расчетах. «Правильно президент говорил, это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Могут заморозить, может платеж не пройти», — объяснил он.

В апреле прошлого года, после введенных в ответ на военную операцию на Украине санкций, президент России Владимир Путин призвал подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Спустя год вице-премьер Александр Новак объявил, что Москва переходит на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы.

В прошлом году резервный банк Индии ввел механизм международных торговых расчетов в рупиях. В конце года директор второго департамента МИД России Замир Кабулов сообщил, что Россия и Индия уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле.