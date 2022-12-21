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В МИД заявили об уходе России и Индии от расчетов в долларах и евро

МИД: Россия и Индия принципиально отошли от евро и долларов во взаимной торговле
Доллар/Рубль USD/RUB ₽70,308 +2,08% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽74,808 +1,78% Купить

Россия и Индия уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле, заявил «РИА Новости» директор второго департамента министерства иностранных дел Замир Кабулов.

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — сказал Кабулов. Он отметил, что для полноценного перехода нужно соблюдать баланс внутри торговых операций: сейчас Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает. Специалисты над этим работают и ищут «разумный компромисс», заверил дипломат.

В середине апреля президент Владимир Путин поручил подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах, чтобы любую зарубежную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Страны Евразийского экономического союза — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия — хотят отказаться от взаимных расчетов в долларах, указывал директор первого департамента стран СНГ российского МИДа Михаил Евдокимов.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что доллары и евро «на глазах теряют в весе», поэтому на смену экономике «мнимых сущностей» придет «экономика реальных ценностей и активов». Он отметил, что при расчетах в долларах есть опасность, что средства в любой момент могут быть конфискованы или украдены США, если им что-то не понравится в политике других государств.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Турция, Индия, страны ЕАЭС и Китай будут ключевыми торговыми партнерами России и важнейшим приоритетом стал переход на национальные валюты в расчетах с ними.

Теги
МИД Замир Кабулов Валюта Доллар Евро Индия торговля
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