Новак анонсировал перевод всех расчетов за ресурсы в национальных валютах

Танкер-газовоз в море (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Россия переходит на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы, заявил вице-премьер Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Российские власти в своих расчетах фактически переходят только на национальные валюты, например, юань и рубль, из-за проблем с расчетами в долларах и евро. «Этот вектор будет продолжен», — сказал Новак.

Вице-премьер рассказал, что Китай уже расплачивается за российский газ в юанях и рублях, частично и за нефть. «Мы будем продолжать совершенствовать эти взаиморасчеты в национальных валютах», — заверил Новак.

Как следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России, по итогам 2022 года в экспортных расчетах значительно выросла доля рубля (с 12 до 34%) и юаня (с 0,5 до 16%). Еще 2% составляют прочие валюты дружественных стран. Таким образом, на рубль и «дружественные» валюты пришлось в совокупности 52%. Доля доллара и евро в расчетах за экспорт снизилась с 87 до 48%.



Доля доллара и евро в расчетах за импорт также сократилась — с 65% в январе 2022 года до 46% в декабре. В основном это произошло за счет роста доли юаня. При этом доля рубля в расчетах за импорт незначительно сократилась — с 29 до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 года составила 4%.