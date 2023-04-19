Лавров назвал демагогичными заявления Киева о возврате Крыма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления украинских властей о возврате Крыма. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Лавров призвал вспомнить заявления «представителей режима Зеленского», которые «требовали обязательно вернуть Крым» и «обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру» на полуострове. «Я убежден, что эти демагогические заявления понятны», — сказал министр.

Он подчеркнул, что любые конфликты, в том числе украинский, надо решать на основе принципа устава ООН о суверенном равенстве государств. «Западные хозяева», напротив, требуют от Украины силового захвата Крыма, утверждает Лавров.

Ранее, 14 апреля, глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет использовать любое разрешенное оружие для возвращения Крыма. «Крым — это территория Украины», — написал он в своем Twitter.

В начале апреля украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины. Он отметил, что это нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН». В прошлом году Зеленский говорил, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными», но отмечал, что «будет только за», если Киеву предложат «невоенный» способ разрешить эту ситуацию.

Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Он подчеркивал, что жители полуострова приняли свое решение в ходе голосования, которое прошло 16 марта 2014 года. Тогда более 95% участников проголосовали за присоединение Крыма к России.